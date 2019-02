Según explicaron distintos vecinos, hay robos a toda hora y, en la mayoría de los casos, con la misma modalidad. Esto es, dos personas que circulan por el barrio observando los movimientos y, ante un pequeño descuido de un vecino, uno de ellos ataca a la víctima mientras el otro aguarda en la moto para escapar. Eso fue lo que le sucedió ayer por la tarde a una médica que estacionó el auto en el barrio. “Como sé que todo el tiempo te rompen los vidrios para sacarte la cartera, la llevo en el baúl. Estacioné, abrí el baúl para sacar la cartera y, sin que alcanzara a notar nada, vino una persona de atrás y me la manoteó”, explicó. Tras un forcejeo, el delincuente se llevó la cartera y, al llegar a la calle Río Atuel, se subió a la moto en la que lo esperaba su cómplice para escapar. “Me robaron los documentos y, principalmente, mis cosas del trabajo como un estetoscopio y el sello médico, que fue lo que más preocupó”, indicó. Y agregó: “Los vecinos me comentaban que todo el tiempo roban en todos lados. Sabía que estaba peligroso, pero no imaginé que tanto”.