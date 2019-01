"Villa La Angostura tiene paz y duermo bien", dijo Macri

Macri llegó el sábado 22 de diciembre a Villa La Angostura, donde permanecerá hasta el 16 de enero en el lujoso Country Club Cumelén, distante a 5 km de la cabecera de Villa La Angostura.

“La gente acá es muy cariñosa conmigo y quiero agradecerle”, expresó el Presidente y agregó: “Estando acá trabajo, no me puedo desenchufar, estamos todo el día conectados”.

Además, reveló que constantemente tiene contacto con ministros y mandatarios y contó que aprovecha su tiempo para leer y disfrutar de su familia.

“Este lugar tiene cosas muy positivas. Ojalá todos los argentinos puedan disfrutarlo como lo disfruto yo”, subrayó.

En la entrevista, el mandatario se refirió a las obras que se realizarán en la provincia de Neuquén, al auge de Vaca Muerta y las elecciones del 10 de marzo (ver aparte).

Durante su estadía en la localidad, acompañado de su esposa, Juliana Awada y de su hija menor, Antonia, Macri suele salir a comprar miel y aceitunas. La presencia del Presidente, su esposa y la hija de ambos por las calles de la localidad llamó la atención a los veraneantes.

En el supermercado donde hizo compras, tanto Macri como Awada posaron para la foto con empleados del comercio.

También a fines de 2017, tras celebrar la Navidad en su quinta Los Abrojos, de la localidad bonaerense de Los Polvorines, Macri se instaló en el country de Villa La Angostura para descansar y allí recibió el 2018.

--> El presente y el futuro según el Presidente

Un mal año. “El 2018 fue un mal año pero en el fondo tal vez crecimos mucho más socialmente que en años anteriores, aceptamos realidades que no entendíamos: que no se puede vivir gratis, que no se puede vivir de créditos, el único lugar donde éxito va antes que trabajo es en el diccionario”.

Pobreza. “Con el aumento de la inflación, lo que habíamos conquistado como reducción de la pobreza volvimos para atrás. La prioridad absoluta sigue siendo reducir la pobreza”.

Inflación y crecimiento. “Espero que este año Argentina vuelva a crecer, que lentamente baje la inflación, aumente el poder adquisitivo y que los que se tuvieron que ajustar se empiecen a ver un poco más aliviados, sin hacer pronóstico optimistas Argentina va a ir creciendo”.

Vaca Muerta. “Vaca Muerta es una de las joyas del país y puede darle energía al país y al mundo. La formación puede generar mil puestos de trabajo pero requiere que avancemos en planes de inversión”.

Obras. “Estamos haciendo la autopista Neuquén-Añelo, el primer metrobús patagónico y muchas obras viales. Necesitamos que todo lo que genera Vaca Muerta sea conducido a través del territorio”.