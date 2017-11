Una de las madres de los jóvenes que festejaban compartió a través de las redes sociales la denuncia y el relato. “Esto sucedió ayer en Caix. Mis dos hijas estaban en esa fiesta. La que relata es Juliana, hermana de una de las egresadas”, explicó. “Viernes 10 de noviembre, perdón, ya era sábado 11. Fue la fiesta de egresados de mi hermana. La fiesta de egresados. Si la habrá esperado, ansiosa, entusiasmada, contando los días. El disfraz, el DJ, el boliche, las luces y la música. El alcohol, alcohol, alcohol, mucho alcohol. Pero no sólo los egresados, muchos chicos borrachos también. Me acompañó un amigo”, así comienza la denuncia de la joven.

En plena fiesta, la joven decidió salir a tomar aire con un amigo por el calor que hacía. “Ahí veo a una chica, una nena. No pasaba el metro cincuenta, morocha y flaquita. No podía ni estar parada. Estaba rodeada de chicos, todos la doblaban en altura”. En el relato, la joven hace una descripción detallada del manoseo que recibió la chica de apenas 15 años por parte de dos de los jóvenes. “Me dieron ganas de vomitar, no me podía mover, no podía ni hablar. Era yo sola contra todos ellos. Seguía sin poder moverme. La están violando. Juliana. Reaccioná. Empujé a tres de los chicos que la sostenían y la agarré de la muñeca, tiré de ella para poder sacarla de ahí pero el chico con la mano en su short no tenía muchas ganas de soltarla. Con mi mano en forma de puño junté toda la fuerza que tenía y le pegué en la cara al chico para que la suelte. Me dolió, me dolió toda la mano, pero más me dolió el alma. Me dolió el corazón. Me dolieron los ovarios”.

Para su sorpresa, el calvario no terminaba ahí. Los amigos de la joven abusada, en vez de ayudarla, la increparon. “‘¿Pero quién te creés que sos?’, escucho atrás mío. ‘Es mi amiga, soltala’. Me di vuelta y otro metro cincuenta, pelo rubio, me gritaba y empujaba. ‘¿No viste lo que le estaban haciendo a tu amiga? Reaccioná piba’, grité. ‘Ella quiere’, me dijo”.

Tras asistirla, llevó a la joven a la enfermería del lugar junto a uno de los patovicas esperando que la cuiden. “Lloré todo el camino a casa. Qué cosa de locos que el simple hecho de que tengas pito te da una seguridad que yo nunca voy a tener. Qué cosa de locos. Lucho por vos y por todas. Te lo prometo”, cerró en su relato la joven.

Porteños

Fuerte repudio de los diputados

En la sesión de ayer, el Parlamento porteño manifestó su preocupación “por la falta de controles de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad respecto del cumplimiento de las disposiciones del Código de habilitaciones y verificaciones del distrito capitalino”. Asimismo, señalaron que “verían con agrado que se incorporen con carácter de urgente a los servicios del BA 147 la posibilidad de efectuar denuncias en tiempo real sobre violaciones a la normativa vigente en el ámbito de la nocturnidad en esta Ciudad”.