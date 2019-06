Visibles temblores de Merkel preocuparon a toda Alemania

La oficina de Merkel no hizo declaraciones inmediatamente y los dos asistieron luego a una conferencia de prensa. Recién un par de horas más tarde la propia Merkel se expresó con una sonrisa al respecto y aseguró estar recuperada: “Bebí por lo menos tres vasos de agua, algo que manifiestamente me faltaba, y ahora me siento muy bien“.

Así la líder alemana atribuyó a un problema de deshidratación el temblor que manifestó. Incluso, Zelenski también hizo su aporte y dijo, en tono jocoso, que había visto a la canciller alemana “muy segura”. Las imágenes de Merkel bajo el sol, con signos de debilidad y sujetándose repetidamente las manos para calmar el temblor, duran unos 30 segundos.