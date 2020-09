Vista Alegre: el intendente salió a pedir calma y empatía

"Debido a las dudas ocasionadas por la decisión de cerrar la Municipalidad y realizar la desinfección quiero aclararles que no es obligación de este municipio (y de ninguno) informar con nombre y apellido las personas que son positivo covid-19 ni quienes son las personas aisladas. Esa información la puede dar únicamente, si así lo decide, la persona que este atravesando por esa situación", señaló.

En ese sentido, Ridao le transmitió tranquilidad a los habitantes de Vista Alegre al aclarar que la persona que da positivo informa al hospital quienes fueron sus contactos estrechos, siendo el personal sanitario el encargado de comunicarse con cada persona. "Si a usted no lo llamaron, quédese tranquilo que no es contacto estrecho de covid positivo", indicó.

Pido una vez más empatía, no presionemos a las personas decir si son o no positivos, no divulguemos información, de esa forma no ayudamos en nada.

"El Municipio sí está al tanto de las personas que tienen que estar aisladas con el único fin de asistirlas", añadió después, para luego recordar que si bien están permitidas las reuniones de hasta 10 personas, lo ideal es evitarlas porque son focos importantes de contagio. Hay que continuar con el uso correcto del barbijo y mantener la higiene de las manos.

"En cuanto al plano municipal a cada empleado se le toma la temperatura al ingreso, se controla que todos usen el barbijo, en todos los espacios de trabajo hay alcohol en gel; en los lugares con atención al público hay mamparas, y se le pide a los empleados que en caso de sentir el más mínimo síntoma no concurran a su lugar de trabajo y que lo informe", expresó.