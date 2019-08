Vista Oil empezó la carrera en serio en Vaca Muerta. No solo comenzó a escalar en su producción no convencional, sino que además está bajando los costos de producción. Esos dos factores son la carta de presentación a los inversores que están atentos al comportamiento de la compañía en las bolsas de valores de México y Nueva York.

De acuerdo con el último informe que presentó la empresa, el bloque Bajada del Palo Oeste llegó a una producción de 4823 barriles de petróleo diarios equivalentes (boed). El desempeño de la compañía tiene un factor determinante en la producción, que es el crecimiento de Bajada del Palo Oeste, donde ya se empezó a sacar hidrocarburos de un segundo pad de cuatro pozos. El primero dio buenos resultados.

La empresa que fundó el ex CEO de YPF, Miguel Galuccio, empezó a hacer carrera con la baja de los costos de producción, comparables al de las demás operadoras fuertes que juegan en Vaca Muerta.

Según el informe que dio a conocer la compañía hace unos días, el lifting cost promedio del segundo trimestre de 2019 fue de 12,3 dólares por barril de petróleo equivalente (u$s/boe). La cifra se ubicó un 12,8% por debajo de lo que arrojó el mismo trimestre de 2018, con 14,1 u$s/boe. El dato significa cuánto le cuesta a la compañía poner en la superficie un barril de petróleo, o que implica un termómetro de productividad en la industria. En YPF, por ejemplo, hace unos meses ese valor se ubica alrededor de los 9,8 dólares por barril, cuando años atrás, en el comienzo del aprendizaje de los pozos horizontales, era de más de 14 dólares.

Vista conectó su primer pad de cuatro pozos en Bajada del Palo Oeste en febrero pasado, donde obtuvo el 16,6% de su producción total durante el trimestre. El segundo pad se conectó en julio pasado y la compañía está analizando el rendimiento de cada pozo.

La compañía se trazó un horizonte de 100.000 barriles diarios en el transcurso de cinco años, como un objetivo de máxima en el contexto de desarrollo global de Vaca Muerta.

pieza 3.PNG

Ingresos sólidos

Por otra parte, los ingresos netos de Vista en el segundo trimestre fueron de 120,4 millones de dólares, un incremento del 9,1% respecto de los u$s 110,3 millones arrojados en el segundo trimestre de 2018. “Esta suba se explica principalmente por mayores volúmenes de venta de petróleo crudo como resultado del crecimiento de la producción de shale proveniente del desarrollo de Vaca Muerta en nuestro bloque Bajada del Palo Oeste”, afirmaron desde la compañía.

La empresa tiene una posición consolidada en las bolsas de valores, ya vendió 10 millones de acciones en una operación que le podría hacer rendir por más de 100 millones de dólares.

pieza 3b.PNG

Para la empresa, “los ingresos fueron el principal impulsor del crecimiento del EBITDA Ajustado, que alcanzó $51,5 millones, 5% por encima del segundo trimestre de 2018 y 39% por encima del primer trimestre de este año. Nuestro Margen EBITDA Ajustado fue del 43%”.

El 27 de junio, Vista, junto con Riverstone y Southern Cross Group, crearon Aleph Midstream, la primera compañía de midstream enfocada 100% en el shale de Vaca Muerta, con la que busca replicar el paradigma operativo que impulsó el boom del no convencional en los Estados Unidos. La compañía tiene el potencial de convertirse en un operador importante del midstream en la Cuenca Neuquina.

El pasado 25 de julio comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde recaudó u$s 100 millones brutos para potenciar sus desarrollos en la Cuenca Neuquina. Además, la empresa emitió, el 31 de julio, obligaciones negociables a 24 meses por u$s 50 millones a una tasa fija de 7,88% y, posteriormente, el 7 de agosto, emitió un bono a 36 meses por u$s 50 millones adicionales a una tasa de 8,50%.