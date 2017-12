Vivas se aleja del fútbol tras una charla con su hija

“Me llamaron varios clubes argentinos, del Bucaramanga, de Sporting Cristal y de Universidad Católica, y cuando estaba dispuesto a sentarme a negociar con la gente de Chile, una charla con mi hija terminó de aclarar en mí algo que venía madurando. ‘Papá, no quiero que te vayas’, me dijo, y ahí mismo terminé de convencerme de que no estoy dispuesto a que me pase lo mismo que con mis hijos más grandes en mis años de jugador”, dijo Vivas. “Hoy no estoy dispuesto a que el fútbol maneje mi vida. Quiero tener las riendas de mi vida”, expresó el ex DT de Quilmes, Estudiantes y Defensa y Justicia.

Además, se refirió a otras gotas que ayudaron a rebalsar el vaso: “En Defensa vino el hijo del presidente y se quiso meter en mi manera de armar el equipo, algo inaceptable. En Estudiantes saqué el 60% de los puntos, había renovado contrato de palabra, estábamos hablando de refuerzos y un día perdimos un partido y me pegaron un voleo en el culo”, finalizó Vivas, que se dedicará a su familia.