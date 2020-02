Viven de la venta de chanchos y piden reabrir el matadero

La dilación se debió a la transición que hubo entre el quiroguismo y la gestión del intendente Mariano Gaido, sumado al receso del Concejo Deliberante, que debe sacar las ordenanzas en cuestión.

Alexis Albercas, un productor de porcinos de la meseta de Centenario, pidió la urgente reapertura de la planta de faena debido a que muchos productores están en la misma situación. "Tengo unos 50 lechones que ya están pasados y tenemos que venderlos. No podemos hacerlo en la calle, nosotros ya tenemos un convenio con supermercados de Neuquén", dijo el productor.

Extraoficialmente se sabe que en pocos días más la situación del matadero estará resulta y que los productores podrán volver a faenar. Pero tienen apuro porque urge la venta en tiempos de crisis.

La crianza de cerdos en la región es una cadena compleja, donde hay que tener las cuentas claras para no fundirse. Cada parición lleva un tiempo de tres meses y 21 días en promedio. Luego, hay que buscar el mercado para que no se pasen de los 10 kilos; si no, tendrán otro circuito de venta.

Muchos productores no tienen más alternativas que faenar en Colonia Nueva Esperanza.

