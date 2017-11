Volvió al norte y cumplió el sueño de vivir de la pesca

Aunque nació en Bariloche, el hombre conoce bien la región por la tradición familiar de aventurarse a pescar con mosca en lugares agrestes. Cuando era pequeño, la visitaba recurrentemente junto a su padre y hermanos para disfrutar de su riqueza ictícola y de la variedad de paisajes. “Cuando entramos en la juventud, los viajes se transformaron en exploraciones de pesca en lugares desconocidos. Muchas veces salíamos y no nos cruzábamos con otros pescadores en toda una semana”, comentó.

Sin embargo, vivió la mayor parte de su adultez en la gran ciudad, donde se alejó de la práctica y dedicó todo su tiempo a un emprendimiento familiar.

En 2014, Gerardo disfrutaba de un buen presente laboral en tierras porteñas, pero una señal del destino lo llevó a encarar un nuevo proyecto de vida. “Estaba viendo un programa sobre Chos Malal y mi novia me comentó que había un llamado a concurso para el área obstétrica en el hospital del pueblo”, contó.

No sólo representaba la oportunidad de Gerardo de cumplir su sueño, sino también el de su pareja, que estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y siempre quiso trabajar en el sistema público de salud. “No lo dudamos. Se anotó y ganó, así que nos mudamos para comenzar desde cero en un lugar que nos encanta”, detalló. El hombre se reencontró con la localidad que lo enamoró, no sólo por sus paisajes y por la buena pesca, sino también por la hospitalidad de la gente. Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando comenzó a pensar seriamente la posibilidad de convertirse en guía de pesca, cuando vio la promoción de los cursos que brinda la Subsecretaría de Turismo.

“Hice las capacitaciones y rendí el examen. Ayudé en algunas expediciones durante la temporada pasada y ya tengo salidas programadas para esta. Ojalá que la gente que venga tenga la misma sensación que tuve yo hace 20 años atrás”, manifestó.

Con su emprendimiento, denominado Trashumante Fly Fishing -porque las temporadas de pesca y de trashumancia coinciden-, Gerardo pretende ayudar a los pescadores a tener una mejor experiencia.

Gerardo Santos Tsuji disfrutaba de un buen presente laboral en tierras porteñas, pero una señal del destino lo llevó a encarar un nuevo proyecto de vida.

70% del turismo del norte llega a esta zona por la pesca.

La temporada comenzó el 1º de noviembre con el arribo de muchos aficionados a la actividad.

El lanzamiento se hizo en Manzano Amargo, en pleno corazón del norte neuquino.

Algo ideal para los más fanáticos

Gerardo Santos Tsuji explicó que Neuquén es un excelente destino para pescar por la variedad de sus cuerpos de agua. Cuenta con arroyos, ríos, lagunas y lagos donde se pueden combinar las distintas estrategias.

Indicó que las alternativas que ofrece la provincia facilitan el aprendizaje de una modalidad en la que nunca se termina de aprender.

“Pueden venir tanto los experimentados que manejan la técnica como principiantes. Hay muy buena calidad ictícola, detalló el especialista.