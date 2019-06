Voto a voto en Cipo: el escrutinio llegó al 75% y hoy se define

Después de dos días y medio de escrutinio, la Junta Electoral no había podido llegar al 50 por ciento de las mesas. Y se acabó la paciencia. El PRO intentó este sábado que se anularan varias mesas, sin éxito. Y ante un nuevo reclamo porque la urna "no estaba cerrada", el tribunal dijo no y expuso en voz alta las causales para tomar tal decisión. Al cerrar la jornada el recuento alcanzó el 75,92% del total.