"Voy a ser un vice de trabajo en equipo"

¿Cómo definiría el proyecto al que se suma en un cargo trascendente?

Desde el punto de vista legislativo, queremos una Legislatura moderna y abierta, generando consensos y mucho diálogo para los espacios de construcción de la provincia. Y desde la gestión de gobierno, continuar con esta senda de crecimiento de la provincia, seguir trabajando para la llegada de inversiones y la creación de empleo genuino.

¿Es un proyecto muy dependiente de la matriz energética?

Es un proyecto que busca consolidar a Neuquén en el desarrollo de los hidrocarburos, pero,al mismo tiempo, ampliar la matriz productiva. Si al petróleo y al gas le sumamos valor agregado, innovación tecnológica, vamos a generar un mayor crecimiento. Tenemos que generar a partir de Vaca Muerta un crecimiento más equilibrado para toda la provincia.

¿Cómo se lleva con la crítica que hay dentro del MPN a la relación con el gobierno nacional?

Nosotros vamos a seguir defendiendo Neuquén. Que es lo que ha hecho siempre el MPN. Algunas veces con más cercanías y otras con menos a Nación. Pero no nos podemos poner a pelear con Nación como si fuéramos parte de otro país. El federalismo requiere de ciertos equilibrios de concordancia. Hay que hacer una defensa inteligente de Neuquén, discutiendo lo que hay que discutir. No podemos salir a ladrarle a la luna porque sí. Se han logrado muchas obras y vamos a seguir trabajando par lograr las que todavía no se consiguieron.

¿Cómo se definiría al frente de una gestión?

Me gusta el trabajo en equipo, la innovación y emprender. Siempre lo hice. Al frente del BPN y en el sector privado. Me gusta el trabajo en equipo. Para mí es importantísimo. Las ideas nuevas y ponerlas en práctica.

Dígame algo que lo preocupe particularmente de la provincia o la ciudad.

El uso racional de la energía. El poco cuidado en la emanación de gases con el transporte. Hay que seguir estimulando las energías renovables. Me preocupa el futuro porque tengo hijos. Si seguimos así, en el futuro tendremos serios problemas.

¿Qué piensa de los cuestionamientos y la posición del vice Rolando Figueroa?

Cuando yo sea vice vamos a trabajar en equipo. Lo que pienso es que si hay diferencias, tienen que ser de proyectos, de propuestas. Cuando uno se suma a un equipo, sabe cómo es ese equipo. Las diferencias que pudo haber habido no las conozco y si son por aspiraciones políticas, ahora tenemos la interna para dirimir cuál es la mejor opción, si la que representa Omar Gutiérrez o la de la Lista Violeta. Creo que tenemos una gran propuesta para seguir consolidando lo que ya se hizo, afianzando la senda del desarrollo económico y más oportunidades.