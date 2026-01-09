Vuelve el calor extremo a Neuquén y hay probabilidad de tormentas

El ingreso de aire subtropical traerá sol radiante, pero inestabilidad hacia la noche. ¿Qué pasará el fin de semana?

Tras un breve alivio, el verano vuelve a sentirse con fuerza en Neuquén y sus alrededores. Para este viernes 9 de enero, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan una jornada de calor sofocante, con máximas que escalarán hasta los 35°C en horas de la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y las primeras horas de la tarde, lo que elevará el índice de rayos ultravioletas a niveles extremos.

Sin embargo, hacia el cierre del día, el ingreso de aire húmedo podría generar condiciones de inestabilidad , con formación de nubes de tormenta y probabilidad de chaparrones aislados en la zona de los valles y la meseta.

En las ciudades de Neuquén, Cipolletti y el resto del Alto Valle, la mínima arrancó en 19°C y la escalada térmica será rápida. Se esperan vientos moderados del sector norte con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h hacia la noche, momento en que la presión atmosférica descenderá, favoreciendo el clima inestable.

Mañana: Cielo despejado, sol radiante y temperatura en ascenso.

Tarde: Máxima de 35°C. Vientos leves del noreste.

Noche: Aumento de nubosidad, inestable con posibles tormentas eléctricas dispersas. Temperatura en torno a los 26°C.

Rio -Calor (8) Se viven jornadas de calor extremo en Neuquén.

Sábado y domingo: ¿Sigue el calor?

El pronóstico extendido indica que las altas temperaturas se consolidarán durante el fin de semana, aunque con algunos cambios en la intensidad del viento y la nubosidad.

Sábado 10: Será una jornada de calor intenso y cielo con algunas nubes. La temperatura máxima volverá a rondar los 36°C - 38°C , con una mínima de 22°C. El viento será leve a moderado del sector oeste, rotando hacia el sudoeste al final del día.

Domingo 11: Se espera un leve descenso en la máxima, que se ubicará en los 34°C - 35°C. El cielo estará algo nublado y persistirá la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones aislados hacia la noche. El viento del sudoeste traerá ráfagas más frescas de hasta 50 km/h, marcando el inicio de un alivio para el lunes.

Desde Defensa Civil se recuerda a la población la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, y no descuidar a niños y adultos mayores ante las altas temperaturas.