Vuelven con todo: el Rojo y Cipo debutan en la Copa

El Rojo, el más complicado de cara a la segunda etapa de la temporada, estrenará técnico. Luis Murúa, ex DT aurinegro, pondrá en cancha un equipo en el que predominan los jugadores de experiencia.

Todavía no confirmó el once inicial, pero se prevén algunas sorpresas en la formación, como el ingreso de Lalo Porra, quien perdió terreno en el equipo principal, en el ciclo de Diego Trotta. De todas formas, el talentoso volante, nunca dejó de entrenar para intentar estar en un once inicial. El nuevo entrenador se apoya en la trayectoria y experiencia, como en el “espíritu” - según reconoció- de los jugadores mayores, para generar una identidad futbolística que los encamine a mantener la categoría.

En la delantera, volverá Álvaro Klusener, quien estuvo muchos partidos afuera en la fase regular, por lesiones. Incluso cerró el año mirando el clásico ante Cipo, desde afuera. Sebastián Jeldrés, un poco más retrasado tácticamente, será otra de las armas ofensivas de Independiente, que buscará ser un equipo que genere más situaciones para llegar al gol.

Por el lado aurinegro, que también estrenará a Jorge Izquierdo como técnico, la duda está en el mediocampo.

La revancha del cruce será el próximo domingo en Puerto Madryn.

Clásico con bajas

Los dos equipos rionegrinos más representativos frente a frente una vez más en un escenario donde el visitante no gana hace 11 años. La estadística se rompe con la ausencia de enfrentamientos entre el 2007 y el 2014, aunque la cuenta igual es llamativa en la previa.

Ambos jugarán la reválida del Federal A, es cierto que mirando de reojo el pasaje a los playoffs por el ascenso, pero primero deberán asegurar la permanencia. Pese a eso, ninguno de los entrenadores se guarda nada porque se trata de un clásico y perderlo siempre deja heridos de lento cicatrizar.

Los grandes nombres ausentes obedecen a cuestiones físicas, a la salida de una pretemporada escueta en días, pero muy intensa respecto a su rutina.

Nicolás Caprio, Gustavo del Prete y tal vez Maxi Herrera lo verán desde afuera en el conjunto de Gustavo Coronel. La Bestia le daría paso a la gran chance para Enzo Romero.

El Aqua llevará la 9 en el duelo más esperado, soñando con gritar el gol más esperado desde que llegó al club proveniente desde La Amistad.

Mauro Laspada se ha quedado con una plantilla bien corta. Perdió en el verano a Lucas Mellado y todavía no puede contar con un Puig en plenitud.

Aferrado al 4-4-2 ha sabido bailar a Cipo en su cancha no hace mucho tiempo atrás, aunque desde la llegada de Coronel, el Albinegro ha evidenciado mejorías.

Independiente jugará de local en cancha de Atlético Neuquén, a causa de la iluminación.

Segundo ensayo para el Decano, ante Argentinos

Pacífico disputará su segundo amistoso de pretemporada pensando en el Regional Amateur, esta tarde frente a Argentinos del Norte de General Roca.

El primero fue el sábado pasado ante Independiente de Neuquén, de local. El Decano sacó buenas conclusiones del desarrollo y se quedó con la victoria por 2 a 0.

Los neuquinos se reforzaron con los arribos de Agustín Midolini, José Loncon, Luciano Molini y Luciano Cognini.

En el último ensayo formaron con Molini; Brian Cattaneo, Mariano Duna, Franco Crespo, Rodrigo Canales; Maximiliano Morales, Sandoval, José Loncon; Pablo Firpo, Facundo Villagra, Germán Valenzuela, quien marcó los dos tantos ante el Rojo.

Mientras que, por el lado de Argentinos, dirigido por el roquense Martín Medina, ya jugó su primer amistoso, fue frente a otro equipo neuquino, Maronese, en el estadio del Dino. La victoria se quedó en manos de los duelos de casa, por 2 a 0.

Argentinos del Norte no compartirá zona con los neuquinos, sino que será parte del grupo rionegrino, junto a La Amistad, Catriel e Independiente de Río Colorado.