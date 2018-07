Wanda mostró los dientes

Efectivamente, los noteros fueron a buscarla para reavivar la polémica de sus postales sin retoques y todo terminó en corridas, el llanto de las pequeñas y un descargo de las hermanas vía Twitter.

“Todo muy divertido, mucho tema para hablar, pero todo tiene un límite. El derecho de los periodistas termina el día que decido salir con mis hijas por Buenos Aires a un teatro infantil, y dedicarme a cuidar y divertirme con mi sobrina”, lanzó picante.

“Seguramente hicieron mucho por mí -continuó soberbia, recordando la atención que la prensa le dedicó desde sus comienzos, pero de inmediato rectificó-, más que cobrado. Hace años que no le debo nada a nadie”.

“¿Para qué dar notas? Si cuando van al piso el odio, el rencor y la envidia los invaden. Lo lamento por los nuevos periodistas o los que intentan ser diferentes, pero entre una multitud arriba mío es difícil distinguir”, finalizó.

Arriba del pony: De Brito les recordó a las hermanas Nara que ellas corrían a los noteros por la calle.

Cruce tuitero

Ángel de Brito se mostró muy molesto con las hermanas Nara y, sin filtro, tuiteó: “Bajen del pony, Naritas queridas, ¿se olvidan cuando ustedes corrían a los noteros? ¿Quieren que les pregunten por los Lebacs? ¡¡Si el tema del que Wanda habló es la celulitis!! ¿Es un delito? No sean tan ingratas con los noteros”. Inmediatamente, Zaira salió a defender a su hermana y respondió: “Ya no entro en un pony. No me meto con los noteros porque respeto su trabajo y varios son amigos. No hagan un mundo por una boludez. Y que no los manden a los noteros a preguntar esa pavada. También respétenlos a ellos”.