WhatsApp: cómo abandonar un grupo sin que nadie se entere

A pesar de que la app ofrece la opción de abandonar un grupo cuando lo desee el usuario, muchos no los hacen para no herir los sentimientos de alguien o, simplemente, no quieren que nadie se entere de que no quiere permanecer en un grupo. La app, en el momento en que un usuario se sale de un grupo, muestra un mensaje en pantalla donde notifica al resto de contactos que un número de teléfono en concreto ha abandonado el grupo.