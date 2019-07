¿Y los votos de Libres del Sur?

Adónde irán a parar los votos de Libres del Sur? ¿A Bermúdez? ¿A Gaido? ¿A la izquierda? Los 7 puntos que por encuestas dicen que tiene ese sector hoy están en pleno proceso de disputa y disgregación. El acuerdo con el oficialismo municipal, para que Cecilia Maletti sea candidata a segunda concejal, despierta las especulaciones y mediciones de encuestadores. En política, se dice que para crecer hay que distanciarse de los padrinos, y en este caso, el propio Bermúdez quiere hacer un corte definitivo con el intendente Horacio “Pechi” Quiroga y la Unión Cívica Radical, para intentar un camino propio. Una empresa difícil, en un contexto donde el MPN se puso como meta (con toda la carne al asador) recuperar la ciudad después de 20 años. No está claro que los votos que acompañaban a Libres del Sur, precisamente con la imagen de Lamarca, vayan a parar en a Bermúdez. Por el contrario, los sondeos que se manejan hablan de que de los 7 puntos de ese sector, 4 se disgregarían en la izquierda y el resto, entre Gaido, Bermúdez y el kirchnerista Marcelo Zúñiga. El acuerdo trajo mucho ruido interno en un sector joven de la política neuquina que se conoce de la militancia universitaria. A Lamarca será difícil que le perdonen (en lo político y lo personal) una alianza con el PRO a cambio de una banca de Libres del Sur en el Concejo Deliberante. Lo cierto es que ese espacio viene trunco a nivel nacional por la extrema polarización entre Macri y el kirchnerismo. Y en Neuquén no es la excepción. A pesar del entusiasmo del MPN con este clima preelectoral, hay una regla que no hay que pasar por alto: los oficialismos no son fáciles de derrotar. Es por eso que se espera una elección reñida.