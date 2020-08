Ya tiene Sobre su desconocida pareja. el carrito

Una bomba: La usuaria @chusmeteando informó que falta poco para que Ángel sea padre.

Nunca lo descartó

A fines del año pasado, el conductor habló sobre la posibilidad de ser padre en diálogo con Siempre show, programa de Ciudad Magazine. “¿Cómo me veo como papá? No lo llegué ni a pensar. Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan. Hay un montón de gente que busca serlo y no le pasa y es muy triste, y hay gente que puede y no lo buscó. Cada uno tiene su opción en su vida”, sostuvo De Brito. Y luego explicó que su ritmo de trabajo hace complicado el tema. “Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro. No es un ‘sí’ determinante, ni un ‘no’ definitivo”, afirmó el presentador de televisión y radio en 2019.