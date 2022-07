Yamila lleva su danza desde Rincón de los Sauces hasta Dubai

Por eso, cuando una profesora le comentó sobre esta propuesta laboral, no pudo resistirse. “Vine para poder aprender, porque en el caso de la danza árabe se sabe que es diferente de acuerdo a cada país. Ahora, sumé conocimientos sobre la base de la disciplina”, relató a RDLS Noticias. Agregó que en Argentina ya no podía competir más, por lo que tomó la decisión de separarse de los suyos por un tiempo para conocer la experiencia en otro continente.

“Ha sido un cambio muy fuerte por la cultura, la vida, el trato entre personas. Es un choque cultural muy importante porque es una sociedad más machista, y se nota en todos lados”, relató. Además, comentó que la propuesta laboral contaba de presentaciones en los safaris ubicados en los desiertos. En total, debía hacer cuatro presentaciones diarias de 15 minutos cada una.

En las últimas semanas fue convocada para desarrollar sus shows en un club. En este caso, comentó que con el grupo de bailarinas viven en el mismo hotel, cada una con su respectiva habitación y con todas las comidas incluidas. Sin embargo, dejó en claro que “no se basa en el dinero, sino en mejorar como bailarina y trasladar todos estos conocimientos en mi país”.

Yamila se postuló con otras tres bailarinas argentinas para ser parte de este programa. Por ahora, sólo la rinconense se pudo ganar un lugar para mejorar su técnica de danzas árabes. “Con el correr del tiempo vas aprendiendo sobre el trato de los manager, porque he tenido algunos inconvenientes con una manager y también vas sumando experiencia en ese sentido”, explicó.

Aunque le ofrecieron varias oportunidades para bailar en restaurantes y otros clubes para turistas, la propietaria del Dreams Estudio de Danzas de Rincón ya puso fecha para su regreso. "El mes que viene vuelvo para Argentina".

Mientras tanto, su escuela de danzas nunca dejó de funcionar, ya que en la actualidad dos alumnas de nivel avanzado que vienen hace muchos años trabajando con ella se hicieron cargo de las clases de las alumnas más pequeñas. Por su parte, las alumnas más grandes aprenden con Yamila a través de las clases online.

“Apenas vuelva a Argentina, vamos a Córdoba a competir a un evento internacional el día 9 de Agosto”, adelantó. La bailarina se mostró feliz y agradecida con su familia que “siempre me acompañaron y aceptaron la decisión que he tomado. Extraño mucho mi familia, amigos y la vida en Argentina. Gracias a las alumnas por soportar la etapa de las clases online, que también fueron difíciles”.

Por su parte, su padre Hugo, dueño de un lubricentro en esa ciudad, dijo que “es una realidad difícil tener a una hija tan lejos. No ha sido fácil organizarnos con los eventos porque las distancias son enormes, hay siete horas de diferencia pero siempre tratamos de llevarlo a buen puerto”.

Hugo explicó que el estilo de vida de su hija, de la mano de la danza, los ha llevado a él y a su esposa a conocer artistas de renombre internacional y destaca el profesionalismo de Yamila al momento de desempeñarse en un escenario. A su vez, recordó: “Cuando me comunicó su decisión de irse, le dije que va a llegar tan alto como se lo proponga. Nosotros la acompañamos para crecer y formarse. Que no pierda la humildad y que no se olvide todo lo que hizo para llegar”.