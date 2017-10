Yanina Latorre dijo que demandará a la mujer de Tití

Latorre le respondió en Los ángeles de la mañana, consultada por Ángel De Brito. Y no retrocedió ni un paso. “Me enojé mucho con la mujer de Tití porque es barrabrava de River: es literal, así actúa. En esos insultos empecé a entrar yo, porque ellos (por Tití y Nora) son muy kirchneristas y yo trabajaba con (Jorge) Lanata: me insultaba de una manera… Me cansé y le mandé carta documento, pero la señora seguía”, detalló.

Lo último de este conflicto tuvo lugar ayer en Pamela a la tarde, donde Latorre avisó que demandaría legalmente a su “acosadora” por ser “gente que te agravia y después se escuda en las desgracias”. Sumado a esto expuso un tuit donde Bernardes en el 2014 le escribió: “@Yanilatorre que desagradable sos! No tenés apellido? Me das asquito…”.

Filosa: “La desgracia no te da impunidad. Fin del tema. Idiota”, le respondió Yanina.