En el marco de un viaje a Chascomús, donde se animaron a volar en avioneta y a remar en la laguna, Yanina se cruzó con Liz, otra participante del ciclo, por celos. “Si vos te zarpás con mi novio, a mí no me rompas las pelotas porque vas a cobrar. Te voy a cagar a trompadas, me chupa un huevo todo”, le dijo a su ex compañera, a la que, ya fuera del programa, le pidió perdón.

Durante el fin de semana, la pareja replicó las notas que daban cuenta de su salida del envío. Lejos de mostrarse enojados, ambos mantuvieron el humor. De hecho, Yanina manifestó su gratitud con Doman y todo el equipo del doctor Cormillot y hasta tuiteó: “Chicas, las invito a casa, hago una guerra de edulcorantes porque soy una violenta bárbara, son minisobrecitos. Desdramaticen Argentina, un país lleno de hipócritas, seguro en sus casas son Mahatma Ghandi”.

“Ya en breve empiezo mi sesión de meditación ‘omm’. Los quiero. A pesar de todo, sigo positiva, creo en Dios y en que el universo conspira a mi favor”, añadió.