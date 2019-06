Zuñiga: "La ciudad Es muy cara, desordenada y caótica"

Es concejal de Unidad Ciudadana, licenciado en Historia y se ganó un lugar de respeto dentro el justicialismo con un dato no menor: haber ganado un interna partidaria, en un PJ neuquino donde los vicios se resuelven a dedo.

“La unidad de los dirigentes es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo más importante es la unidad con la gente”, expresa en una entrevista con LM Neuquén.

¿Puede hacer una mejor elección el PJ en septiembre? No le ha ido muy bien en los últimos años...

Soy el candidato de Alberto y Cristina en la ciudad. Está determinado. No dimos un tiempo importante para dialogar y escuchar a las distintas fuerzas. Se agotó el tiempo necesario y hemos ido resolviendo por consenso esa candidatura. Alberto y Cristina tienen la misión de ordenar el país y nosotros, ordenar la ciudad de ahora en adelante.

¿Es un espacio a favor del peronismo o en contra de Cambiemos? Hay un consenso de varias fuerzas para ganar la ciudad...

En la capital, el electorado es el que ha sabido votar con inteligencia, que no hay un voto de pertenencia y ha refrendado una gestión de gobierno de 20 años que no ha permitido que el MPN sea gobierno en la ciudad. En las fuerzas de la oposición y del PJ algo sucedió en estos años para no tener un rol protagónico. Nuestro principal adversario es el modelo de gestión elitista y excluyente que ha llevado adelante Quiroga. Neuquén es muy cara, desordenada y caótica.

—¿Pueden nacionalizarse los comicios en la ciudad?

Neuquén siempre acompañó muy fuerte a los gobiernos, con Néstor y Cristina y también con Scioli. Creemos que ese acompañamiento se va a acentuar a nivel nacional. Nuestro desafío es unir el electorado a la fórmula de Alberto y Cristina con nuestra propuesta de ciudad.

¿Cómo te parás frente al fenómeno de Vaca Muerta?

El Estado tiene que planificar la ciudad, junto a los sectores académicos, vecinales y también los empresarios. Si no es así, lo hacen directamente los privados. Tenemos que hacer otro contrato social. Es necesario porque estamos en el epicentro de Vaca Muerta y no solo la ciudad tiene que vivir del comercio, los servicios o el empleo estatal. Es necesario desarrollar un polo tecnológico. Esto ya lo hablamos con los académicos.

¿Dónde está parado Zúñiga en esa elástica esponja que es el PJ neuquino?

Trabajo para ampliar la base de sustentación de nuestro proyecto que fue el Frente para la Victoria. Construir la mayor unidad posible dentro de la dirigencia política, no solo dentro del peronismo, pero con el peronismo como eje. Y la otra que es la más compleja en todos estos años en la provincia. La unidad de los dirigentes es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo más importante es la unidad con la gente.

El viejo dogma que dice “primero el proyecto, después los partidos y por últimos los hombres” es difícil de articular en Neuquén?

Es una máxima del peronismo difícil de articular. Cristina sí lo pudo hacer, con todas las contradicciones y autocríticas. Ha actuado con suma inteligencia para poder dar cuenta de los desafíos del presente y futuro de la Argentina.

--> Lazos con la militancia, la academia y el desarrollo equilibrado de la ciudad

Lista de concejales. En unos días más, Zúñiga presentará a las personas que acompañarán su candidatura a intendente. Gente de distintos sectores, perfiles y con más juventud.

“Derecho a la ciudad”. Junto con académicos, Zúñiga presentó una idea inclusiva, desde lo territorial, los servicios y el ordenamiento urbano de Neuquén. Principalmente para el acceso a los que están excluidos.

Vínculo con la UNCo. Zúñiga tiene una relación estrecha con los investigadores y científicos de la universidad. Pretende que haya un marco teórico para vivir en otra ciudad.

En la interna local. El concejal tiene un amplio espectro de vínculos. Se ha mostrado como un nexo ente la interna del PJ neuquino con Oscar Parrilli, aunque no con resultados que hayan logrado el consenso.