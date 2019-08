Â¡32 millones de dÃ³lares como premio en un torneo virtual!

La competencia internacional del Defence of the Ancients 2 se llevará a cabo en el moderno Mercedes-Benz Arena de Shanghai, China, y será seguido por millones de personas a través de los canales de streaming. El videojuego fue lanzado oficialmente por primera vez en julio de 2013 por la compañía Valve Corporation y el título que dio origen a esta saga nació como una modificación del videojuego Warcraft III: The Frozen Throne.