“Fueron años muy difíciles, y llegar a esta fecha nos pone a todos muy mal. Hace dos años perdimos también a mamá, y todo se volvió más dificultoso. Hasta su último día buscó justicia, y falleció sin saber la verdad. Con el pasar de los años creíamos que íbamos a saber qué pasó o quién fue, porque esa bomba no era para mi papá. Fue una casualidad que justo estuvo ahí. Pero esas casualidades duelen para toda la vida y no entendemos por qué tuvo que morir”, relató Mariana Maciel, hija de José.

Ella es la hija menor de cinco hermanos, y había cultivado una relación muy especial y sincera con su padre. El día antes de morir José la había visitado en su casa, y le regaló su última charla y su sonrisa que guardará para siempre en su memoria. “Tenía un ángel que lo hacía diferente al resto, y eso hace que se lo extrañe más. Esa tarde me pidió que me cuidara. Después se fue a trabajar, y no volvió más”, contó.

"No me olviden", señala el cartel colocado en una de las plazoletas ubicadas sobre Fernández Oro. Es el único recordatorio a José Domingo Maciel. Antonio Spagnuolo

Mariana aseguró que desde hace un tiempo ya perdió las esperanzas en la justicia. “Durante muchos años tuve bronca por quienes lo hicieron, y hoy, a 10 años, ya no puedo esperar nada de la justicia. Le presentamos muchas pruebas y testigos, y siempre fueron desestimados. Decían que no servían. Ya perdí las esperanzas. Un día dejé de buscar respuestas porque entendí que la bomba no era para mi papá, era para la Policía, para la Justicia o el gobierno, y ellos deben buscar a los responsables, no yo”, criticó.

Agregó que la investigación no avanzó porque el fallecido no les importaba, porque era un hombre humilde. “No somos una familia importante, y mi papá era un trabajar, humilde. No les importaba. No era policía ni alguien con dinero. En estos 10 años no nos llamó nadie para darnos una explicación, y ya no espero que pase. Esto pudo haber sido mucho más grave y me extraña que ni la Policía se interese por saber qué paso, sabiendo que la bomba se la dejaron a ellos”, indicó la mujer.

José Maciel Todos los años familiares y amigos dejan velas en la Escuela de Cadetes. Antonio Spagnuolo

A una década de su muerte, Mariana prefiere recordar la sonrisa de su papá esa última tarde que lo vio antes de salir al trabajo. ”Es lo más lindo que me queda de él. Quiero recordarlo así. Era un hombre muy trabajador y no se merecía nada de lo que le pasó”, explicó.

El lunes, día del aniversario, la familia se juntará a las 10 en el monolito frente a la Escuela de Cadetes para rendirle un sencillo homenaje con velas. La cuarentena hace que no se pueda organizar otro tipo de ceremonia.

“Bullrich mintió y usó a mi papá”

Embed

El 28 de diciembre del 2017 la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo unas polémicas declaraciones en una conferencia de prensa en la que aseguró que la muerte de Maciel estaba vinculada a un ataque de la organización mapuche RAM. Frente a los periodistas, afirmó que el atentado había sido reivindicado por la organización, situación de la que no existe evidencia alguna.

“Lo que hizo Bullrich fue una cuestión mediática, mintió. Después de eso le mandamos cartas y pedimos hablar con ella pero nunca nos respondieron. Nos dijeron que iban a mandar gente de Nación para investigar la causa, pero nunca pasó nada. Todo lo que dijo de la RAM no tiene sentido, no hay ninguna evidencia de lo que dijo”, cuestionó la hija de Maciel.

Mariana indicó que la hipótesis principal de la familia es que la bomba fue puesta por gente de la zona que nada tienen que ver con una organización mapuche. “La Justicia Federal nunca investigó, nunca quiso saber qué pasó”, criticó.

En 2017 Patricia Bullrich, en pleno conflicto con organizaciones mapuches en la zona de la cordillera, dijo en conferencia de prensa: "Son 96 los ataques reivindicados por este grupo. Uno de ellos le costó la vida a José Maciel, un barrendero de Cipolletti. Ese ataque fue reivindicado por este grupo terrorista. También la muerte de un Policía, José Aigo, en Junín de los Andes y por lo que hay dos prófugos chilenos, también vinculados a grupos terroristas".