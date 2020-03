A bancarla entre todos

No se trata solo de quedarse en casa, postergar festejos, salidas, encuentros, visitas a seres queridos. Acá hay gente que está dejando de ganarse el pan de cada día. hay quienes no pueden despedir o velar a sus familiares. Hay quienes pueden perder su empresa, su negocio, algunos de sus sueños más importantes, cumpliendo con la disposición del Gobierno para combatir el coronavirus. No es justo que esos sacrificios puedan correr riesgos por una minoría que no se banca el aislamiento, o que no toma los recaudos necesarios para evitar que otros de contagien. Porque de eso se trata todo esto: de hacer las cosas bien para salvar al otro. Sea un familiar, un amigo, un compañero o un perfecto desconocido.