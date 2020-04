A casi cuatro meses del crimen de Nahuelcar, su familia pide justicia

Casi a cuatro meses de la muerte del cabo de 27 años, a través de un audio en el que pide colaboración, su padre manifiesta que “no sirve quedarse callado”. “Arranco un camino que no quería. Prefería esperar y ver cómo seguía la causa pero me di cuenta que no sirve quedarse callado. Voy a empezar a hacerme escuchar con mi familia”, expresó.

En diálogo con LU5, Nahuelcar padre expresó que pide no sólo la ayuda de aquellos testigos que ayuden a fortalecer el caso sino también “un poco más de compromiso”, tanto de Fiscalía como el Poder Judicial de Cutral Co. “Cuando escuché que el padre de Espinoza había recibido prisión domiciliaria (por otro caso), fue un llamado de atención para mí. No quiero discutir con nadie, pero me abrió los ojos y no voy a permitir que pase lo mismo con el hijo, que está acusado de matar al mío”, señaló.

Con respecto a lo que implicó la pérdida de su hijo, expresó: “No sé si fue el destino o si Dios lo quiso así, pero hoy convivo con el dolor, cada día aprendo a vivir con él”. También, recordó su preocupación frente a los escenarios que su hijo enfrentaba con frecuencia y relató entre lágrimas: “Él me decía ‘Papá, dejame porque yo soy feliz haciendo esto’”.

