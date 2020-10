A finales de octubre el 20% de la población estará infectada

“A fin de octubre vamos a estar llegando con el 20 por ciento de la población de la provincia contagiada. La capital ya está en el 20 por ciento”, estimó el gobernador Omar Gutiérrez en base a un cálculo que toma en cuenta la proyección de contagiados que no se enteraron de que son o fueron portadores del COVID-19.

El gobernador y los intendentes de las ciudades con circulación comunitaria del coronavirus fumaron la pipa de la paz al final de dos semanas de máxima tensión por las diferencias de enfoque frente a las medidas contra la pandemia. Entre todos armaron el esquema de restricciones que imperará desde el lunes hasta el domingo 8 de noviembre en Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, Zapala, Plaza Huincul y Cutral Co.

“Le vamos a pedir a la ciudadanía que mediodía se guarde en su casa”, instó Gutiérrez a la vez que avisó que se incrementarán los controles de la Policía, Gendarmería y Prefectura en los lugares de esparcimiento con el fin de impedir las reuniones.

El jefe de Gabinete del gobierno provincial, Sebastián González, se encargó de pasar en limpio las medidas que regirán desde el lunes en un conferencia de prensa ofrecida al finalizar una reunión con los intendentes en el patio de la Casa de Gobierno.

En la nueva fase seguirá rigiendo el control de circulación de las personas por finalización del DNI y la prohibición total del tránsito automotor los domingos.

Las actividades comerciales y de servicios estarán habilitadas de lunes a sábado 7 a 20, con excepción de la gastronomía, que podrá atender clientes hasta las 22.30 y no hasta la medianoche, como pretendía el intendente capitalino Mariano Gaido (MPN) y sus pares de Plottier, Gloria Ruiz (Siempre), y Centenario, Javier Bertoldi (PJ).

Las actividades recreativas y deportivas habilitadas deberán respetar la misma franja horaria.

Los funcionarios enfatizaron que desde las 20 hasta las 7 no se podrá circular en la vía pública, excepto por una urgencia médica, para adquirir medicamentos, o bien con una reserva de una mesa en un bar o restó, lo cual deberá ser acreditado mediante el ticket en caso de ser requerido por los agentes de seguridad.

La actividad de bares y restaurantes podrá funcionar hasta las 22.30 de lunes a sábados en todas las modalidades. Los trabajadores de esos negocios tiene media hora de margen para salir del trabajo sin consecuencias legales.

Pidieron las autoridades que la disposición de mesas se haga preferentemente al aire libre.

Los domingos solo se permitirá la circulación peatonal o en medios no motorizados y no podrá haber actividad comercial alguna, salvo en la comarca petrolera que tendrá abiertos los negocios gastronómicos con delivery.

De punta contra las reuniones

Las reuniones sociales siguen prohibidas. Gutiérrez enfatizó sobre este punto en la conferencia de prensa. “Es necesario que respetemos la burbuja familiar conviviente. Los principales focos de contagio se dan en los encuentros entre extraconvivientes”, dijo el gobernador.

González detalló: “Las personas no podrán permanecer físicamente o aparcar en aquellos espacios públicos, plazas, paseos, que decidan habilitar los municipios para su uso como senderos para caminatas y de tránsito. Se acordaron controles municipales, policiales y fuerzas de seguridad nacionales tanto en los accesos como en el interior de los mismos”.

Agregó el funcionario que se habilitará un 0800 exclusivo para denuncias de reuniones sociales o eventos privados para lo cual intervendrá la justicia y las fuerzas de seguridad.

“No se soluciona, no se enfrenta, no se contiene, no se lucha con esta pandemia con medidas mágicas. Las medidas son medidas en tanto y en cuanto todos y todas asumamos el compromiso de cumplimentarlas”, tiró la pelota a los vecinos el gobernador. “Lo más importante es el nivel de acatamiento ciudadano de estos dispositivos”, espetó a renglón seguido.

La intendenta de Plottier, quien había sido una de las más críticas a las últimas medidas dijo ahora que está “en todo de acuerdo” con el paquete anunciado. Mientras que el jefe comunal de Cutral Co, José Rioseco (Frente Neuquino), remarcó la presión bajo la que actúan los intendentes entre los intereses sanitarios y económicos. Junto a su par de Plaza Huincul, Gustavo Suárez (MPN), aclararon que mantienen sus diferencias en temas puntuales, pero siguen coordinando las acciones contra la pandemia.

Por Senillosa estuvo el presidente del Concejo Deliberante Ariel Turchetti porque la intendenta Patricia Fernández (MPN) estaba aislada por ser contacto estrecho de un contagiado. Ayer dio negativo.