Cutzarida opinó que, en un momento de peligro, los policías utilizan su “cerebro reptiliano” para decidir en un segundo si viven o mueren. “Es muy fácil hablar sentados detrás de un escritorio. Cuando uno está en medio de un tiroteo, no piensa en el código de procedimiento”, comentó el actor.

Embed

Muy polémico: el actor se cruzó al aire con Alfredo Grimaldi al opinar por “la doctrina Chocobar”.“

El ex comisario, con quien Ivo tuvo un cruce hace algunos años, sostuvo que los debates hay que hacerlos en el Congreso: “Hay que pulir cosas”. Mientras hablaba, Cutzarida lo interrumpió varias veces y él explotó. “¡No me interrumpas, flaco! Escuché las barbaridades que dijiste y no te interrumpí. Los hombres se contestan cara a cara. Vos en el programa de Camilo García preguntaste qué haría este comisario -por mí- si estuviera en la época de la dictadura”, lanzó enojado.

Fuerte: “Los policías utilizan su ‘cerebro reptiliano’ para decidir en un segundo si viven o mueren”.

“¿Te hacés el machito porque están todos?”, le replicó el ex policía mientras el actor abandonaba el set. Pasados los minutos, el ex comisario salió y Cutzarida lo cruzó a golpes de puño.

Horas más tarde, Ivo habló en Todas las tardes (El Nueve), donde aseguró ser una persona tranquila a pesar de este episodio. “Yo soy pacifista, pero él la boqueó, boqueó y boqueó”, sentenció.

“Yo soy muy respetuoso, nunca le falté el respeto a nadie. Él me lo faltó tres veces. No soy un tipo violento. En algún momento tengo que reaccionar. No es la primera vez que me bardea y me insulta”, se justificó Cutzarida tras la agresión.