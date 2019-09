A los 73 años dio a luz a gemelos

El marido de la mamá tiene 80 : hicieron fertilización in vitro.

En un hecho poco frecuente aunque no menos conmovedor, una pareja de personas mayores fueron padres. En la India, una mujer de 73 años dio a luz por cesárea a unos gemelos producto de una Fertilización In Vitro (FIV) con el semen de su pareja de 80 años de edad. La flamante mamá se llama Erramatti Mangayamma, es agricultora del estado sureño de Andhra Pradesh, y si bien el dato aún no fue confirmado, se estima que se trata de la persona en la historia con mayor edad en ser madre. “La cirugía salió bien... La madre y los bebés están sanos y sin complicaciones”, explicó la cirujana Sanakayyala Umashankar, directora de Ahalya IVF, quien estuvo a cargo de la cesárea. Mangayamma está casada con E. Raja Rao desde 1962 pero nunca habían podido concebir de forma natural. Se acercaron a la doctora Umashankar en 2018 y después de que las pruebas preliminares fueran prometedoras, la médica acordó darles una ronda de tratamiento de FIV.