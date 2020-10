A los 85 años, el uruguayo José Mujica dejó la política

El ex presidente de Uruguay José Mujica abandonó su banca en el Senado y a los 85 años decidió abandonar la política. En una emotiva última sesión en la Cámara, el ex mandatario Julio María Sanguinetti tomó al misma decisión que su colega.

"Me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador es hablar con la gente y andar por todos lados. Ahora, estoy amenazado por todos lados: por la vejez y por mi enfermedad", comentó Mujica, que fue presidente entre 2010 y 2015, y lamentó una dolencia inmunológica que padece.

"En mi jardín, hace décadas que no cultivo el odio. El odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas. El odio es ciego como el amor pero el amor es creador y el odio nos destruye", expresó el ex jefe de Estado.

Mujica renunció al Senado: “En mi jardín no cultivo el odio”

"La biología impone cambios pero también tiene que haber actitud de cambio de dar oportunidad a nuevas generaciones y ayudar a construir el porvenir", agregó y repasó su vida. "He pasado de todo pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar sino levantarse cada vez que uno cae", concluyó su discurso, que fue aplaudido de pie por toda la sala.

Por su parte, Sanguinetti, presidente entre 1985 y 1990, y 1995 y 2000, renunció para dedicarse de lleno al Partido Colorado.