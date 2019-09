A merced de un pervertido

Este acto no solo constituye un delito, sino que es una forma de violencia machista. El profesor, en su rol de hombre, colocó una cámara oculta solamente en el vestuario femenino. Si el objetivo fuera captar in fraganti algún acto sexual (como el que finalmente se difundió), tranquilamente también podría haber instalado una cámara en el vestuario masculino. Pero no lo hizo.

El profesor eligió espiar a las mujeres, saciando su deseo más carnal de goce sexual. Para este hombre, las mujeres son un objeto que se puede observar y espiar. No le alcanzó con “desnudarlas” visualmente en la pileta, sino que tuvo que violar la intimidad de las jóvenes para poder hacer realidad sus fantasías sexuales.

Claramente, lo que este hombre hizo fue un acto de violencia hacia la integridad de las mujeres. Fue un acto que en la calle se denomina “pajero”, “cobarde”, “machista”. Y las mujeres estamos cansadas de estar expuestas a que un “pajero” nos mire como objeto sexual y traspase todos los límites para saciar sus fantasías. El acto de este profesor es repudiable por su carácter de adulto responsable y por violentar a las mujeres.