"A Néstor lo veo todos los días de mi vida en la sonrisa de mis hijos"

Son las 17 de este 26 de octubre. Estoy en la ferretería y suena el celular. Es el llamado del periodista del diario para pedirme una reflexión desde nuestro lugar sobre los diez años de la muerte de Néstor . Hablar de Néstor, recordarlo, pensarlo, escribir sobre ÉL, me pasa como cuando tengo que hacerlo sobre mi papá que ya hace 3 años partió, o es como hablar de mis hijas e hijo, o hablar de la misma Cristina. Me sacude todo, me cuesta encontrar el equilibrio, la razón es subsumida por el corazón, no puedo hablar, pensarlo, escribir sin emocionarme.

Íbamos subiendo la escalera del hotel mas alto de Neuquén, y le digo “Néstor si ganamos qué espacio vamos a tener los jóvenes en tu gobierno”, se dio vuelta, me miro hacia abajo y dijo sin titubear: “Querido, los jóvenes no tienen que andar pidiendo lugares, tienen que ganárselos y cuando no se los reconozcan pateen las puertas que tengan que patear”. Ese era Néstor. Quede maravillado y descolocado también.

nestor portada.jpg

Este activista LGBT y militante peronista entendió -ya durante su gobierno- que el kirchnerismo era el Peronismo, pero ya no contado por nuestros abuelos y nuestra madre y padre, lo estábamos viviendo en carne propia. Podría enumerar ciento de acciones de gobierno por las cuales lo admiramos profundamente y es nuestro faro en el accionar cotidiano: Derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, cancelación de la deuda externa, UnaSur, la ley de Educación Sexual Integral, el apostar al trabajo y la producción, en fin muchísimas.

Hay una, sí una política pública, que me cambió la vida para siempre y para bien. Y no sólo a mi, a miles de gays, lesbianas y trans de la Argentina. Néstor se había expresado a favor de la ley de Matrimonio Igualitario en un reportaje con Juan Castro antes de ser presidente, dijo que se casen y adopten como cualquier persona.

Adrián-Urrutia-(6).png Adrián Urrutia

El 5 de mayo de 2010 la única ley que votó como diputado nacional fue la 26.618 de Matrimonio Igualitario. La había militado uno por uno con cada diputado, era un activista LGBT mas militando la ley, nosotrxs en las calles, en los despachos de diputados y senadores, en los medios de comunicación, y EL hablándoles uno por uno, una por una. Así fue que se aprobó por 125 a 109 votos y paso al Senado de la Nación, me cuenta el ex senador neuquino Marcelo Fuentes que un día Néstor se presentó en la reunión del Bloque de Senadores del Frente para la Victoria y les dijo “Muchachos nos han declarado la guerra (por las declaraciones de monseñor Aguer y la jerarquía de la Iglesia católica) y en una guerra no hay libertad de conciencia, no hay grises, o se está de un lado o se está del otro y nosotros siempre vamos a estar del lado de la igualdad” . la votación en el senado aquel 15 de julio de 2010 resultó 33 a 27 votos.

Yo lo veo a Néstor todos los días, lo veo en las sonrisas de mis hijas e hijos, lo veo en cada matrimonio igualitario que se celebra en nuestro país. En cada familia diversa.

Adrian Urrutia (7).jpg Agustín Martínez

Ese miércoles 27 de octubre con Fabio, mi esposo estábamos ansiosos esperando que nos censaran, era la primera vez que se iba a censar a las parejas del mismo sexo, hasta que la noticia menos querida apareció en la pantalla de Crónica, Fabio lloraba, yo no caía, no lo podíamos creer, hacíamos zapping y todos los canales confirmaban la muerte de Néstor. Nos había invadido la desolación, nos sentíamos desprotegidos, pero ese día la historia de la Argentina cambiaría para siempre. Ese día florecieron millones de flores que luchamos, militamos y trabajamos para que reine en el Pueblo el Amor y la Igualdad. #NéstorPorSiempre #Néstor10Años.

*Este texto fue redactado por Adrián Urrutia, director provincial de diversidad y militante peronista.