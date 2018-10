“La gente que tenía que viajar a las 5 no lo pudo hacer por esta ambivalencia del sindicato. Dos personas no dejaban salir. Es aberrante y vergonzoso”, señaló Franco, en diálogo con LU5.

Explicó que no permitieron ni el acceso ni la libre circulación hasta 5.22 y que eso ocasionó retrasos. Peo que para las 6 de hoy ya estaba el servicio normalizado.

El gerente de Autobuses Neuquén dijo que el 100% de los empleados de la compañía quería salir a trabajar. Y, que a partir de esta ambivalencia entre si acataban o no la conciliación obligatoria, iban a multar al sindicato, a los choferes que no salieron y a pedir la intervención del municipio.

“Es una medida que no solo tienen de rehén a los usuarios sino también a los choferes. Ellos entienden que la medida no tiene sentido. Hemos cumplido con pagos y aportes, de acuerdo a las actas que firmamos”, aseguró Franco.

Señaló que el primero perjudicado fue el usuario, pero también hubo uno de índole económica. Dijo que, ante la incertidumbre, el pasajero no espera y busca una alternativa para poder viajar.

“Se habla de una extensión del paro. Vamos a radicar la intimación porque no acataron la conciliación. No nos pueden decir: ´Me mandaron un WhatsApp de Buenos Aires, no voy a Salir’, es poco serio”, enfatizó el gerente.