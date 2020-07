A pesar de haber cobrado, odontólogos suspendieron atención al ISSN

A modo de ejemplo, señaló que a una afiliada que tuvo que concurrir por una urgencia le cobraron 6000 pesos, de forma particular por estar suspendida la obra social de los estatales de la provincia.

Sovanco subrayó que pueden ser entenibles las demandas de actualización de valores y pago en término pero a la fecha las obligaciones están cubiertas. Recién la próxima semana vence la facturación correspondiente a abril. Además, recomendó a los afiliados a verificar en la página del ISSN el listado de los odontólogos que sí continúan trabajando con ISSN.

"Solicitar la actualizaciones, querer modificar los valores es razonable, pero que no corten las prestaciones y menos en un contexto de crisis sanitaria", destacó el consejero quien añadió que cuando el administrador general lo disponga los convocarán la próxima semana para que levanten la medida.

Por su parte, Darío Monti, ex secretario del Círculo Odontológico de Neuquén, señaló que no sólo tienen suspendidos el convenio con el ISSN desde fines de mayo sino que sus autoridades fueron debidamente notificadas. Y que es un recurso válido que se emplea cuando una de las partes no cumple.

“El principal argumento que dicen tener es que están al día con los pagos, cuando no pudimos trabajar desde el 17 de marzo. Prácticamente no se facturó en marzo y abril, excepto urgencias. Lo que no dicen es que no aplican intereses a los pagos fuera de término. Había facturas de octubre que se pagaron en junio y sin intereses”, explicó el referente de odontólogos de la provincia.

A su vez el profesional señaló que les dijeron que les podrían llegar a pagar en letras porque no había dinero. “Por una extracción simple el ISSN paga 360 pesos, a 90 días y quizás en letra. Cuando de acuerdo a los aranceles éticos de la Confederación Odontológica de la República Argentina, una extracción simple está en 1800 pesos y el módulo Covid-19 está sugerido en 2000 pesos”, ejemplificó.

Monti recordó que de forma unilateral la obra social fijó un monto del módulo Covid-19 de 800 pesos cuando los profesionales lo calcularon en 2000 pesos. “No es sólo el kit, es el protocolo que se emplea, el llamado previo, la desinfección previa y posterior a la atención del paciente. El camisolín, la cofia y las botas, sin contar el barbijo cuestan 350 pesos. Monto insuficiente teniendo en cuenta que también se necesita para un asistente”, agregó.

Por lo que abogó, al igual que sus pares de los círculos de la provincia, en la actualización de los módulos, en el cumplimiento de los plazos de pago (antes de los 90 días) y con los intereses en los honorarios por abonar fuera de término.

Por último, dijo que era cierto que algunos odontólogos siguen dándole prestaciones a los afiliados del ISSN, porque tienen un convenio directo y se ven obligados a acatar las directrices de la obra social, pero que no suman más de 15 profesionales en toda la provincia.