A punta de pistola, lo maniataron y le robaron $400 mil  

Una vez adentro, se toparon con el propietario, un hombre de 30 años, quien superado en número y ante las amenazas de los ladrones que portaban armas de fuego, no opuso resistencia. Lo redujeron con algunos golpes, que no pasaron a mayores y lo maniataron.

Mientras uno lo vigilaba, el resto revolvió todo el departamento en busca del dinero. Una vez que encontraron el efectivo, se retiraron rápidamente del lugar.

Tras unos minutos, la víctima pudo librarse de las ataduras y alertó a la Policía de lo ocurrido. Ante ello, se acercaron al departamento efectivos de la Comisaría Primera, quienes entrevistaron al hombre sobre lo sucedido.

El mismo les relató que no había sido herido, detalló la cantidad de personas que ingresaron y que le robaron la suma de 400 mil pesos y algunos dólares, aunque no precisó la cantidad. Además, indicó que lo dejaron tirado en el piso y que no le robaron ninguna otra pertenencia.

Este dato también es llamativo para los pesquisas del hecho, teniendo en cuenta que al menos siempre los ladrones se llevan el celular de la víctima para dejarlo incomunicado.

En el lugar, se convocó a personal del área de Criminalística que trabajó en la búsqueda de rastros que ayudaran a identificar a los delincuentes, de los que la víctima no pudo brindar muchos detalles, porque tenían los rostros cubiertos.

También se relevaron las cámaras del edificio y de la cuadra para ver si se podía observar a los cuatro ladrones o si se movilizaban en algún vehículo.

Más tarde, el hombre se acercó a la Comisaría Primera para radicar la denuncia formal por el robo, y desde allí se dio intervención