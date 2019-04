A Quiroga le sobró plata: tuvo superávit por $734 millones

“Esto habla de un presupuesto ejecutado con responsabilidad y, fundamentalmente, pensando en lo que realmente les mejora la calidad de vida a los ciudadanos, que son las inversiones en obras”, explicó el jefe comunal en la presentación.

“No gobernamos al ritmo de los bombos y de las consignas ideológicas o del activismo que muchas veces te hacen malgastar en nombre de una supuesta justicia social”, dijo Horacio “Pechi” Quiroga, Intendente de la Municipalidad de Neuquén

“Esta es mi última rendición presupuestaria. Me tocó ejecutar 16 presupuestos y todos con superávit. Entiendo que cuando hay superávit casi que deja de ser noticia, pero sí creo que es noticia la mínima incidencia que tienen sobre el presupuesto la carga en personal, la carga en inversiones de obras sobre la base de los recursos corrientes; el pago de deudas, porque no tenemos deudas; las cargas financieras, porque tampoco tenemos que pagar intereses al no tener deudas”, resumió.

El jefe comunal remarcó que “la baja incidencia de la masa salarial sobre presupuesto se da incluso después de haber aplicado todos los incrementos por inflación”.

Destacó que de 2015 a 2018 el índice en gasto de personal “se fue reduciendo enormemente” en porcentajes importantes, y que pasó del 46,4% al 32,3%.