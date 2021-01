A un gurú del fitness se le escapó un "ruido" en vivo

Este emprendedor británico publicó libros de ejercicios físicos y alimentación saludable llamados Lean in 15, en los que aconseja a las personas encontrar una rutina equilibrada que se adapte a su ritmo de vida. Según él, solo hay que entrenar unos pocos minutos por día. En ese contexto, en los últimos días la estrella fitness se hizo viral en las redes sociales por un "descuido" durante una transmisión en vivo a toda Gran Bretaña por su canal de YouTube.

"Estoy tan avergonzado por lo que sucedió", insistió. Según explicó, dio de baja el video de la transmisión, lo editó y volvió a subirlo. "Te digo una cosa, ¡algunos de los comentarios son divertidísimos! -señaló-. Tengo que ser honesto, volví al video y le pedí a mi compañero que lo editara porque no puedo tener eso en mi canal".

También mencionó el episodio en un posteo en la red social Instagram. "Este es un anuncio de servicio público. Tengo una confesión que hacer. El lunes 11 de enero a las 8.59 am cometí un error. Me agaché y sentí una gran acumulación de presión en mi barriga. Justo antes de que pensara que estaba en vivo en el aire y en pánico me apresuré a soltar y, desafortunadamente, el sonido se escuchó por todas partes", confesó.

Y agregó: "Para aquellos que escuchan en un televisor de 50 pulgadas con un subwoofer con sonido envolvente Dolby, por favor perdóneme. Estoy muy avergonzado y haré todo lo posible para asegurarme de que esto no vuelva a suceder".