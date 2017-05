A un joven borracho se le detectó 2,49 de alcohol durante un control 

Según indicó en diálogo con LU5, el director de Transito de la Municipalidad, Facundo Churrarin, el caso de menor graduación alcohólica fue de 0.8 gramos de alcohol en sangre y el de mayor fue de 2,49, algo que no es habitual.

"A las 23:30 del 30 de abril, efectivos de la Comisaría 1° de Neuquén detectaron un conductor que realizaba maniobras indebidas en Avenida Argentina y Riavitz y nos alertaron. Se trataba de un joven de 25 años que cuando se le realizó el alcohotest le dio 2,49, una graduación alcohólica elevadísima que podría poner en riesgo la vida propia y ajena", detalló el funcionario.

Churrarin dijo que era una persona joven y podía mantenerse en pie pero eso no es parámetro para que pueda conducir. "Como todos los conductores con esta cantidad de alcohol en sangre tratan de hacer alguna artimaña para no entregar el vehículo pero no pasó a mayores ni se resistió", agregó.

El funcionario admitió: "Hemos tenido mayor cantidad de alcoholemia positiva, comparados con otros fines de semana largos, volvieron a aparecer valores altos que superan los dos gramos de alcohol en sangre".

Trabajaron en conjunto con personal de las comisarías 1°, 2° y 17. Fueron 57 secuestros, 38 alcoholemia positiva, 13 motos, 30 autos, tres camionetas y un taxi.