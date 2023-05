A un mes de la peor derrota, el MPN busca reinventarse

Desde lo más general, el desgaste de tantos años en el poder y una polarización que supo capitalizar Rolando Figueroa para aglutinar el voto “anti”. En el partido provincial eran conscientes que “la gente estaba cansada del MPN”, que iban a pelear contra un 65% del electorado en contra pero que con algo más del 30 por ciento de los votos (terminó sacando 34,40 según le escrutinio final) la victoria no se podía escapar. El cálculo falló, entre otras cosas, porque se esperaba más del candidato de Juntos por el Cambio, Pablo Cervi (no llegó al 4%), y de Carlos Eguía (8,20%).

¿Cómo se piensa el partido provincial hacia adelante?

Entienden que la manera de intentar volver al poder será con un frente de partidos, que no implica echar mano a las listas colectoras (se reconoció que esto resultó un fracaso rotundo) sino el buscar alianzas con otros sectores políticos. Es decir, ampliar la base de sustentación del MPN.

Y para lo que resta de este año electoral el objetivo está centrado en “levantar heridos”, evitar más fugas hacia el sector de Rolando Figueroa y afrontar lo que se viene de la mejor manera posible.

Creen que el flamante gobernador electo no prescindirá del MPN, que se le ofrecerá gobernabilidad pero que la estrategia será dejar que cada uno haga su camino con dos propuestas provinciales por separado. La conducción del MPN no avala posibles acuerdos en los municipios con el partido Comunidad, como el que deslizó el candidato a intendente de Cutral Co por el MPN, César Pérez. “Tenemos que mantener nuestra identidad en unidad. No podemos aliarnos a Figueroa cuando acabamos de disputar una elección contra él”, se explicó.

Un sector del MPN pide reuniones, encuentros que ayuden a terminar de digerir la derrota pero en la conducción del partido apuestan al trabajo más de hormiga y por localidad, buscando salir lo más airoso que se pueda en un contexto que saben que es desfavorable.

“Hay que ir a pelear con las armas que tenemos y tratar de sacar el resultado más decoroso posible”, se apuntó.

Lo que se viene

Cinco municipios de primera categoría elegirán intendentes y concejales en lo que queda de este año. La cita más inmediata será en Cutral Co y Plaza Huincul, el 23 de julio. En la primera de estas ciudades, Ramón Rioseco, hermano del actual jefe comunal y actual parlamentario del Mercosur, será el candidato oficialista, mientras que el MPN ya definió en internas que postulará al mencionado César Pérez, ex ministro provincial de Seguridad y Desarrollo Social durante el gobierno de Jorge Sapag. Pérez amagó con bajarse, coqueteando con un posible acuerdo con Figueroa, pero esto no tiene, por ahora, el aval de las autoridades del MPN.

A su vez, en Huincul el emepenista Gustavo Suárez buscará su reelección.

Luego, en septiembre irán a las urnas Plottier y Rincón de los Sauces, que por Carta Orgánica, lo deben realizar el primer domingo de ese mes, siempre y cuando no coincida con ninguna elección nacional o provincial. Para este año, la fecha será entonces el domingo 3 de septiembre.

En Plottier, Gloria Ruiz, actual intendenta, acompañará como vice gobernadora a Rolando Figueroa a partir de diciembre, con lo cual este nuevo partido Comunidad deberá definir un candidato para la ciudad. El MPN ya tiene el suyo y será Sergio Sotto.

En Rincón de los Sauces, en tanto, Norma Sepúlveda (MPN), irá por un nuevo mandato, mientras el resto de los partidos deberán postular a sus propios candidatos.

Finalmente, Villa La Angostura, también por carta Orgánica, tendrá su elección local en conjunto con los comicios nacionales generales de octubre.

En esta ciudad cordillerana se presentará por el oficialismo Javier de los Ríos, funcionario del actual jefe comunal, Fabio Stefani, que el año pasado desistió e ir en busca de su reelección.

La otra pelea del MPN será para las elecciones nacionales, donde también irá en desventaja, no solo por el debilitamiento que le generó el resultado del 16 de abril, sino también porque este tipo de comicios, donde se elige presidente, siempre le resultan cuesta arriba, dado que los partidos nacionales acompañan con sus propios candidatos una fórmula, mientras que el partido provincial irá solo.

En octubre, previa instancia de las PASO, la provincia de Neuquén renovará dos bancas en la Cámara de Diputados del Congreso. Allí, en diciembre, vencerán los mandatos de Francisco Sánchez (PRO-Juntos por el Cambio) y de Guillermo Carnaghi del Frente de Todos. Además, se establecerá la sucesión de Rolando Figueroa, banca que ocupará el actual ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo.