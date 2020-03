p22-f02-espe(SCE_ID=408942).jpg

La Chiqui confesó que no conoce gente cercana que esté en cuarentena y aseguró que prácticamente “no sale de su casa”. “Me lavo las manos muchas veces al día con el alcohol con gel, todo lo que hacemos todo el mundo. Noto a la gente muy preocupada, muy asustada y temerosa. Yo me desperté esta mañana (por ayer) con una angustia en mi pecho, en mi corazón y en mi estómago... Me di cuenta de que uno está dominado por esto. El miedo nos invade”, comentó Legrand.