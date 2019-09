El hombre relató con bronca lo sucedido en la tarde de hoy. “Salí a ver a mi hija a Neuquén y me empiezan a llegar videos de que están quemando mi auto y empezaron a circular mensajes por WhatsApp de que yo estaba implicado en el crimen de esta chica. No debe ser la gente que busca justicia, este es un grupito de gente que hace maldad”, afirmó Parra.

Este mediodía la policía realizó un allanamiento en una casa del centro de la ciudad donde demoraron a un joven y a su papá. “Sabía que estaban en la cuadra de atrás de mi casa donde dicen que vive una persona que estaría implicada, pase por ahí a la tarde y me quede mirando a la policía que estaban haciendo un allanamiento buscando pruebas, después no sé qué paso, un grupito de gente de mierda, me gustaría que esta gente que levantó el rumor me vea a la cara, cómo puede ser, ahora cualquiera puede hacer lo que quiera porque esto no puede ser”, expreso enojado Parra.

“En las redes sociales me vincularon con el hecho, pero no entiendo con qué argumento, después lo que pasó con el auto, ¿y si me llega a pasar algo?, ¿Qué tengo que hacer?, ¿identificarlos por las cámaras y hacer justicia como hacen ellos?, ¿Ir a su casa y prenderla fuego?, agregó Parra.

“Me llegan videos que desde mi casa sale humo negro, no sé si el auto está prendido fuego completamente, estoy en Neuquén y ahora me quiero ir a Canal 7, alguien tiene que dar la cara. “Por la seguridad de mi familia, por mi seguridad, ¿Qué hago?, ¿Voy a policía?, ¿Voy a Canal 7?, y agregó: “No puede ser que un grupo de gente de mierda haga lo que quiera, ¿Por qué no está la policía ahí?

“La manifestación de ayer pasó por el frente de mi casa, yo aplaudí y estoy totalmente a favor de que se manifiesten, pero de ahí a romper todo porque levantaron un rumor..”.¿ Y ahora qué hago?, ¿Dónde está la justicia?, yo ahorré para comprarme ese autito”. “Yo quiero esclarecer esto lo antes posible para limpiar mi nombre y el de mi familia”, concluyó Parra.

LEÉ MÁS

Cielo López: vecinos de Plottier destruyeron un comercio

Hay dos demorados en Plottier por el brutal crimen de Cielo López

Cielo López: vecinos de Plottier destruyeron un comercio