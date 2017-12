"Hace rato que me vienen pidiendo a Abel Pinto pero no podía o no coincidía o no llegaba", dijo esta mañana el intendente Horacio "Pechi" Quiroga sobre la presentación del principal atractivo con el que contará esta nueva edición de la fiesta de la ciudad.

Es que "Neuquén va a tener una gran fiesta", aseguró el jefe comunal tras confirmar la presencia de varios artistas entre los que estarán Estelares y Los Fabulosos Cadillacs.

"La Fiesta de la Confluencia nos hermana. Todo el mundo se ha apropiado, genera sentimiento de pertenencia que nos hace sentir orgulloso. Así me lo hacen saber los vecinos cuando me presentan a sus parientes venidos de otras provincias para compartir los festejos", agregó Quiroga.

Desde el municipio indicaron que la Fiesta se hará gracias también al aporte del Programa Festejar de Nación. Al tiempo que indicaron que "puede haber una sorpresa más".

