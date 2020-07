Abogados consideran que la no publicación de ordenanzas es "grave"

En declaraciones a LU5 el abogado explicó que ante estas irregularidades "hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público", por lo que consideró que debería haber sanciones y recordó que la sanción máxima es la de la cesantía.

"Es un hecho grave que haya 47 ordenanzas no publicadas. En el país hay montones, pero creo que esto es un récord. Si no publicas una ordenanza significa que no tiene efecto, que no es obligatoria", insistió Iñiguez.

La actual gestión del intendente Mariano Gaido pidió información sobre esta situación al Colegio de Abogados desde donde le explicaron con un poco de historia la importancia de la publicación de los actos de gobierno.

En el documento, al que accedió LM Neuquén, el Colegio de Abogados explicó que "es antigua la publicidad de las normas jurídicas generales y particulares" e indicaron que hay trabajos en ese sentido desde el siglo XIII.

"Ya en nuestro país, la Gazeta de Buenos Aires fue un periódico creado para que se publicitaran los actos de la Primera Junta", ejemplificaron, para luego sumar que ese registro fue reemplazado por el boletín oficial en 1870.

El Colegio de Abogados de Neuquén le indicó al Ejecutivo municipal que su conclusión es que "la falta de publicación de los actos legislativos es una omisión que condiciona su exigibilidad y obligatoriedad para la población en general".

Rincón-Club-Campo.jpg

Una de las ordenanzas que la anterior gestión municipal no publicó en el Boletín Oficial fue la que sancionaba a las tomas VIP. El actual secretario de Gobierno municipal, Juan Hurtado, fue quien descubrió que la ordenanza del 2016, que multaba a los usurpadores de tierras, nunca se oficializó.

Con esa norma en ejecución, por ejemplo el Rincón Club de Campo podría llegar a pagar 40 millones de pesos mensuales por las 8 hectáreas municipales que utilizó en su predio.