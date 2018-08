Aborto: qué planes tienen los verdes y los provida

“Tuvimos un revés como movimiento que reclama la ley de aborto legal, seguro y gratuito, no es que no pasó nada porque buscábamos una sanción favorable, pero esto no terminó”, explicó ayer Ruth Zurbriggen, de La Revuelta, una de las caras visibles de la marea verde neuquina.

Señaló que seguirán en las calles “para volver a solicitar el tratamiento en las cámaras el año próximo, porque hay un movimiento que empuja para que consigamos la ley”.

Recalcó, no obstante, que “toda consecuencia en la salud de alguna mujer por un aborto clandestino inseguro desde ahora va a ser responsabilidad de 38 senadores que tienen nombre y apellido, incluida la vicepresidenta del país”.

Comentó también que aprovecharán la visibilidad que tuvo el trabajo de la red de socorristas feministas para “hacer una gran difusión de las causales de aborto legal que ya tenemos en el país y que se extienda entre los centros sanitarios la concepción integral de la salud, que más personas accedan a través de esa causal”.

Sobre el anuncio que hizo ayer el Ejecutivo nacional de continuar el tema con una reforma del Código Penal, Zurbriggen sostuvo que es una propuesta a destiempo. “El Gobierno sabe que hay un movimiento que va a seguir empujando y nos quiere dejar un poco tranquilas, pero tendría que haberse ocupado un poco antes, en esas semanas en las que dábamos la lucha en el Congreso, ser más ofensivo para conseguir la ley”, opinó.

Entre los celestes, el debate tampoco está agotado. Francisco Sánchez, concejal por el PRO y referente de las marchas provida neuquinas, indicó que se abrió “una buena oportunidad para que tomen impulso cerca de 30 proyectos de ley que viene presentando la Red de Familias hace años y no se tratan, que muchos tienen que ver con modificar el sistema de adopciones”.

Dijo que el aborto es “un problema inocultable” y una de las formas de abordarlo que impulsarán los celestes neuquinos es seguir el ejemplo de un cura local. “El padre Ítalo Varvello trabajó en salvar las dos vidas con el programa Belén, que busca darle contención a la mujer y a ese niño que nació; creemos que eso lo tendría que hacer el Estado en todo el país, porque no está haciendo todo lo que puede”, subrayó.

Afirmó que se pueden evitar abortos con un acompañamiento a las mujeres, “que este gobierno no lo está haciendo y los anteriores tampoco y es hora de que empiecen a ocuparse de una problemática que es real”.

También aclaró que no cree que haya conflicto con una despenalización, como la que se anunció ayer, “pero eso no soluciona el problema que tenemos hoy, que trasciende las penas, porque el aborto se produce en gran número y no tenemos un número importante de personas penadas; ni mujeres, ni clínicas, ni médicos”.

