El Senado rechazó el proyecto del aborto legal por 38 votos a 31: Crexell se abstuvo

La negativa fue por 38 a 31 votos y el resultado hizo estallar de alegría a miles de personas con pañuelos celestes que se dieron cita en el Congreso bajo la consigna provida. Del otro lado, la multitudinaria ola verde a favor de la despenalización masticaba bronca y amargura con una sensación de que igualmente en un futuro la iniciativa será sancionada.

Los senadores neuquinos, Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino, y Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria, votaron a favor. En tanto, Lucila Crexell, del MPN, se abstuvo.

Pereyra habló alrededor de las 16. En su discurso, estuvo muy duro con la postura que tomó la Iglesia en este debate. Sostuvo que durante la dictadura militar “guardó silencio cómplice” ante las violaciones y abortos de los militares a mujeres secuestradas.

“Supongamos que no va a ser aprobada esta ley. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va a seguir existiendo el aborto? Claro que sí, pero en la clandestinidad, y no creo que eso sea defender las dos vidas. La mujer que quiera abortar debería hacerlo con la asistencia médica correspondiente”, enfatizó Pereyra.

Crexell brindó su discurso cerca de las 21, aunque no quiso anticipar cómo iba a votar, y dijo que lo definiría sobre el cierre del debate. “De ninguna manera pretendí con mi abstención no dar debate, tal es así que presenté otro proyecto. Este es el fracaso de esta institución y de la política, porque si vamos a reducir el debate al sí y al no, no entendimos para qué estamos sentados en estas bancas y para qué nos dedicamos a la política”, añadió.

De inmediato, fue el turno de Fuentes. “Acá estamos discutiendo que tenemos dos mil años de atraso en torno a los derechos de la mujer y a la autonomía plena de su cuerpo, para que decida si quiere o no quiere ser madre”, dijo. “Más allá de las intenciones que este gobierno tuvo de largar el tema del debate, se ha puesto en marcha un proceso de movilización que es imparable”, concluyó.

Reforma del Código Penal

En medio del debate, trascendió de la Casa Rosada la posibilidad de proponer la reforma del Código Penal para modificar el artículo que pena a la mujer en los casos de aborto, en tanto que algunos referentes de Cambiemos manifestaron que se podría estudiar un referendo sobre la cuestión para un nuevo tratamiento a futuro.

--> Una vigilia verde

Esta madrugada, una mezcla de sensaciones invadía a los cientos de neuquinas que participaron de las dos vigilias que se realizaron para apoyar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito.

El rechazo del Senado a la despenalización provocó bronca, tristeza y desazón, pero en líneas generales también dominaba la percepción de que se “ganó una batalla cultural” y de que la ley “en algún momento saldrá”. Eso lo reflejaban los rostros y las voces en la Universidad Nacional del Comahue y en la sede de la Escuela de Música.

Ayer no fue un día más en la ciudad. Desde temprano la ola verde copó las calles con muchas intervenciones. Por la tarde, con cantos, batucadas y carteles, una multitud se concentró en el monumento a San Martín y desde allí marchó por 13 cuadras hasta terminar en Casa de Gobierno.

Mientras se debatía en el Congreso, las calles neuquinas se tiñeron de verde y el ambiente se inundó de alegría y orgullo. Muchas caminaron entre abrazos con el cabello al viento y repleto de glitter, otras llorando de emoción y las más pequeñas corriendo rodeadas de banderas y de la mano de sus mamás.

Al llegar a Casa de Gobierno, se instalaron en las esquinas de Belgrano, La Rioja, Roca y Santiago del Estero para hacer un pañuelazo.

