Abucheos contra la reina de la Vendimia

Familiares de otras candidatas denuncian que no fue una elección limpia.

Mendoza.- La tormenta del viernes a la noche, que voló parte del escenario y no permitió que la Fiesta de la Vendimia de la capital mendocina se terminara de desarrollar, no alcanzaría para lavar la imagen turbia que quedó en la elección de la nueva reina. Esto ocurrió ayer al mediodía; la vencedora es Rocío Martín, de 22 años, y lo primero que se ganó fue un gran abucheo y la indiferencia del resto de las candidatas, que no fueron a saludarla por su triunfo. Tanto revuelo se armó que debió salir escoltada por personal de seguridad. La bronca es porque Rocío Martín fue elegida por un irregular voto popular, según denunciaron los familiares de otras participantes.

Primero se nombró a la virreina ganadora y toda la corte fue a saludarla... a excepción de Rocío Martín, quien prefirió quedarse en un costado. Cuando ella fue nombrada reina, se evidenció aún más su diferencia con las demás candidatas. Ninguna se acercó a felicitarla y recibió abucheos de los familiares presentes.

Cuando Rocío Martín (estudiante de Psicología) fue coronada nueva reina de Capital, se produjo amontonamiento de gente y mucho griterío. “¡Acomodo, acomodo!”, “¡No te da para llevar la corona!”, fueron las frases que se alcanzaron a escuchar en medio del lío. No faltaron insultos, como “¡No te vamos a acompañar en el carro (vendimial)!”, y hasta denuncias por “falsas votaciones de público fantasma”. La ganadora recibió un total de 79 votos, en tanto la virreina cosechó 29.

En medio de ese escenario, la morocha elegida reina tuvo que ser escoltada por personal de seguridad para poder abandonar el edificio con tranquilidad. Al ser consultada, la virreina fue contundente: “Si me toca acompañarla, lo voy a hacer. Pero si me dieran a elegir, me quedaría en mi casa”.