Abuso en el CPE: "Es una bestia y un depravado"

El denunciado tiene un problema motriz por el cual está en silla de ruedas. “Esto no le fue impedimento para abusar”, explicó la denunciante.

La mujer que trabaja en el CPE explicó que el 7 de agosto pasado su compañero fue a saludarla a su oficina y cuando ella se acercó, él le tomó fuerte la cara e intentó besarla en la boca. “Tiene mucha fuerza, pero le logré sacar sus dos manos de mi cara y caí para atrás. Ahí le grité: ‘¿Qué haces, enfermo?’. Y su respuesta fue: ‘¿A ver qué tenés ahí?’. Me bajó la remera, dejándome en corpiño, e intentó tocarme”, detalló la empleada de Educación.

“Me sentí muy angustiada y no recuerdo cómo salí, pero ese mismo día hablé con mi superior e hice la denuncia dentro del Consejo”, contó.

En la misma jornada, el abusador se enteró y la fue a buscar para amenazarla. “Me dijo: ‘Ahora se va a dar vuelta’. Ahí me invadió la bronca y la impotencia”, narró.

La situación se volvió desesperante. Tenía que compartir el mismo espacio de trabajo con el hombre que la denigró como mujer y como persona, tocándola y amenazándola. “Estoy hace 27 años acá y por un depravado no voy a dejar mi trabajo”, sentenció.

La Junta Médica del organismo la evaluó y le dio reposo por una semana, y aseguró en el Informe de Intervención: “En cada oportunidad que se la ha asistido se la observa muy angustiada, inestable emocionalmente, y este episodio ha impactado en su salud psíquica y en su desarrollo en ámbitos de la vida”.

“Sabíamos cómo actuaba él, si cuando compartíamos ascensor con otras compañeras lo hacíamos bajar primero, para que no nos tocara ni nos mirara, pero nunca imaginé que haría una cosa así”, relató.

Somos cuatro mujeres que hemos vivido situaciones de abuso similares. La bronca que tengo la voy a usar para que esta bestia no abuse de ninguna otra mujer

Tras hacerse conocida la denuncia, la víctima dijo que otras mujeres empezaron a hablar. “A una colega le metió el dedo en la boca y a otra le tocó la entrepierna. Y ahí me di cuenta de que éramos muchas las que habíamos sufrido sus manejos, pero lamentablemente lo habíamos naturalizado, hasta ahora”, sostuvo.

El CPE, a partir de la denuncia, apartó al hombre del área en donde trabajaba y la víctima no se lo volvió a cruzar dentro del edificio, aunque hace algunos días lo vio en el BPN. “Fui a hacer trámites y me lo choque de frente. Él, al verme, lanzó una carcajada sobradora que me invadió el cuerpo de ira por la impunidad con la que se maneja”, indicó.

El 12 de agosto del 2019 presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal y sigue “buscando justicia”. “Quiero que todo el mundo sepa que es una bestia, que hay que denunciar a las personas así porque como mujeres no merecemos ser tratadas de esta forma”, se lamentó, y agregó: “Se equivocó de mujer, esto me hizo mucho más fuerte”.

Desde lo penal, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Delitos Sexuales, deberá avanzar sobre la denuncia para determinar si es posible una acusación.

