Accidente con suerte: se estampó contra un poste y salió ileso

Un hombre perdió el control de su camioneta cuando transitaba la Ruta 22, chocó contra un poste de luz y terminó cayendo a un zanjón a la vera de la calzada. Afortunadamente, no sufrió lesiones.

Ibarra indicó que el hombre fue trasladado a un centro de salud de inmediato, de manera preventiva, y por ello no se le pudo practicar el control de alcoholemia. Aún así, confió que fue entrevistado por el personal de Tránsito y "estaba lúcido" y agregó: "Fue sólo un susto. Incluso había huellas de frenada, sólo que no pudo dirigir el vehículo". Las causas exactas de siniestro no fueron establecidas.

Posteriormente, los efectivos trabajaron en el lugar para retirar la camioneta del zanjón.