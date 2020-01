Acipan advierte que hay Pymes que facturan hasta un 80% menos

"De las empresas vinculadas directamente con el sector petrolero, una de las cámaras había calculado que, algunas tuvieron una baja en facturación de un 80% y, entre las más, 50%. Una empresa que baja la facturación no alcanza a pagar los sueldos entra en crisis, aguanta, pero cuando se prolonga en el tiempo no se sabe cómo va a terminar”, dijo el presidente de ACIPAN, Daniel González en diálogo con LU5.

Si bien señaló que no se registraron despidos, no saben hasta cuándo podrán sostener esa situación. “Se está tratando de aguantar para que no haya despidos”, agregó. E indicó que las que quedan en la zona bajo estas circunstancias son neuquinas dado que desde agosto del año pasado no han recibido nuevas intenciones de pymes de Santa Fe o de provincia de Buenos Aires, como lo hacían con anterioridad al congelamiento del precio del barril de petróleo.

“Es una situación preocupante porque hay una crisis que está afectando no solamente a los puestos de trabajo de la industria petrolera sino también las pymes han sentido la gravedad de la crisis”, sostuvo González.

Dijo que no solamente están afectados aquellos vinculados de forma directa como las empresas de transporte de materiales, de personas, de las consultorías o de catering sino también al que provee a las petroleras, como las ferreterías y los que venden insumos de seguridad como al resto del comercio en general.

Frente a esta situación, señaló que las operadoras requieren seguridad jurídica, disponibilidad de divisas y que no varíen las reglas de juego. Aunque sostuvo que “hay otros factores que son las políticas de las operadoras y de las empresas de servicios grandes que trasladaron esta problemática del congelamiento a las pymes, postergando los plazos de pago o cortando financiamiento con un abuso de poder dominante que nos está afectando particularmente a las pymes”

González lamentó que la mesa de Vaca Muerta se haya desactivado y por esa razón se están contactando con los nuevos legisladores, tal como lo harán esta semana con el diputado nacional Darío Martínez.

“Esta situación supera al gobierno provincial, lo que hace falta son definiciones políticas del gobierno nacional, y de las operadoras con las que hoy hay reuniones”, añadió.

