Acipan rechaza las medidas del gobierno: "Todo tiene su límite"

Las nuevas restricciones en el rubro comercial despertaron diversas reacciones negativas en el sector. La Asociación de Comercio Industria Producción y Afines de Neuquén ( Acipan ) manifestó su profundo rechazo a las medidas del gobiern o provincial, mientras que un grupo de comerciantes protestó en el centro de la ciudad de Neuquén. El Centro de Empleados de Comercio (CEC) manifestó que no se puede posicionar "en contra".

"Ya veníamos advirtiendo sobre la situación económica y que estas medidas no resuelven el problema sanitario que tenemos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la cuarentena ha mostrado no tener resultado y que lo desaconseja, sí fue importantes al principio para organizar el sistema de salud, pero a esta altura ya no se justifica por las consecuencias que genera", planteó Daniel González, presidente de Acipan.