Acipan respaldó a Gaido por el impuesto a mayoristas y bancos

"En primer lugar estamos totalmente de acuerdo con que no tengan que pagar licencia comercial la gente de los shoppings, que han pasado una situación dificilísima durante muchos meses", consideró Daniel González, presidente de ACIPAN, en contacto con LU5.

"No solamente ellos, hay muchos rubros que directamente no pudieron desarrollar ninguna actividad económica y nos parecía bien que no se les cobrara una licencia comercial, lo mismo que a los comercios chicos que facturaran menos de 3 millones 800 mil pesos al año. Respecto a eso, nos parece bien la medida", agregó.

Comercio Neuquén cerrado Agustín Martínez

González afirmó que, si bien no están de acuerdo con la "presión tributaria", apoyan la propuesta ya que se trata de una "medida excepcional", según lo conversado en una reunión que mantuvieron con el intendente Mariano Gaido. "El intendente nos explicó que esta era una medida excepcional para poder solventar esta baja en lo que hace a la licencia a estos sectores. Como medida nos pareció bien y más que fuera a estos dos sectores que evidentemente han sido beneficiados", dijo el titular de la asociación comercial.

En este sentido, González resaltó que los sectores a los que se le aplicará el impuesto no registraron una baja en sus ventas. "Todos estos años son los que mayores ganancias han tenido, así que realmente no los perjudicó en nada la pandemia y no los venía perjudicando de antes tampoco. Lo mismo los mayoristas que han trabajando normalmente, incluso les ha aumentado la facturación, así que como una medida excepcional por estos seis meses que vienen a nosotros nos pareció correcto", consideró.

Reabren los shoppings cuarentena coronavirus Sebastián Fariña Petersen

La situación en la calle

El presidente de ACIPAN resaltó en LU5 que "lo principal es la ayuda que se le está dando a determinados sectores comerciales que están muy pero muy mal" y afirmó que "con la medida del DNI otra vez bajó mucho la facturación durante julio".

"En junio con el distanciamiento había mejorado un poco la venta, pero en julio con el tema de la salida según DNI par o impar la realidad es que otra vez cayó porque baja la circulación a la mitad y, por ende, baja también el consumo", puntualizó.

El sector que no estará afectado por el impuesto será el petrolero. "No escapa a nadie que la actividad petrolera sigue nula. Bajó muchísimo el consumo de combustible y por ese motivo hubo un sobre-stock, un almacenamiento de petróleo, entonces no hay producción. La actividad petrolera está muy complicada y por supuesto los que están peor son las pymes", agregó González.